В Белгородской области после удара дрона ВСУ погибла женщина

БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
От лица всех жителей Белгородской области губернатор выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибшей.
Гладков добавил, что водитель автомобиля получил тяжелые ранения. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья. В отделении реанимации пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.