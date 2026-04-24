14:08 24.04.2026 (обновлено: 14:19 24.04.2026)
В Белгородской области после удара дрона ВСУ погибла женщина

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось. К огромному горю, от полученных ранений женщина погибла на месте", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
От лица всех жителей Белгородской области губернатор выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибшей.
Гладков добавил, что водитель автомобиля получил тяжелые ранения. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья. В отделении реанимации пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
