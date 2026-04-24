Краткий пересказ от РИА ИИ
- За первые три месяца года от дронов ВСУ пострадали более тысячи граждан России.
- По словам посла МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, количество жертв увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За первые три месяца года от дронов ВСУ пострадали более тысячи граждан России, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За прошедшие три месяца жертвами ударов украинских беспилотников стали 1 418 мирных жителей: 212 человек погибли, в том числе 6 детей, ранены 1 206 человек, в числе которых 65 несовершеннолетних", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Мирошник подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв от ударов украинских БПЛА увеличилось более чем в 4 раза.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
