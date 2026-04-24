Мирошник рассказал, сколько россиян пострадали от дронов ВСУ за три месяца

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За первые три месяца года от дронов ВСУ пострадали более тысячи граждан России, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв от ударов украинских БПЛА увеличилось более чем в 4 раза.