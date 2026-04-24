Мирошник рассказал, сколько россиян пострадали от дронов ВСУ за три месяца
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 24.04.2026
Мирошник рассказал, сколько россиян пострадали от дронов ВСУ за три месяца

Мирошник: за три месяца от дронов ВСУ пострадали более тысячи россиян

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За первые три месяца года от дронов ВСУ пострадали более тысячи граждан России, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За прошедшие три месяца жертвами ударов украинских беспилотников стали 1 418 мирных жителей: 212 человек погибли, в том числе 6 детей, ранены 1 206 человек, в числе которых 65 несовершеннолетних", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Мирошник подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв от ударов украинских БПЛА увеличилось более чем в 4 раза.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
