Мирошник назвал число мирных жителей, погибших из-за действий ВСУ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 27 тысяч мирных жителей пострадали в результате действий ВСУ с февраля 2022 года, из них убиты более 8 тысяч, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.