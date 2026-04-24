МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинское командование перебросило иностранных наемников в Волчанский район, чтобы исправить бедственное положение ВСУ на данном участке фронта, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе Циркунов, сообщают в соцсетях, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район наемников, которые должны "исправить бедственное положение ВСУ", — рассказали силовики.
Минобороны сообщило об освобождении города Волчанск в Харьковской области 2 декабря 2025 года. На этом участке фронта действуют российские группировки войск "Запад" и "Север". Различные подразделения ВСУ продолжают нести крупные потери на данном участке фронта.