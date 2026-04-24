МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ремонтно-восстановительное подразделение ВСУ, которое занимается обслуживанием украинской техники в тыловых района Сумской области, несет потери среди личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Некрологи уничтоженных противников, в свою очередь, показывают потери среди военнослужащих 513-го ремонтно-восстановительного батальона ВСУ, личный состав которого занимается обслуживанием вражеской техники также в тыловых районах Сумской области", - рассказали силовики.
В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы военно-промышленного комплекса.