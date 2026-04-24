МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Командование бригады ВСУ не платит военным, обороняющим Мирополье в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На этом участке фронта действует Северная группировка войск. По данным Минобороны, за сутки противник потерял здесь более 220 военных, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA, две станции РЭБ, склад боеприпасов и семь хранилищ материальных средств.