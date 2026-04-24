Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование 21-й отдельной мехбригады ВСУ не платит военным, обороняющим Мирополье в Сумской области.
- Боевики из этого подразделения не получают компенсаций после госпитализации по ранению.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Командование бригады ВСУ не платит военным, обороняющим Мирополье в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ <...> жалуются в соцсетях, что командование не выплачивает им положенное довольствие", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, боевики из этого подразделения не получают компенсаций после госпитализации по ранению. При этом максимальная зарплата командира роты в Сумской области составляет около 100 тысяч гривен.
На этом участке фронта действует Северная группировка войск. По данным Минобороны, за сутки противник потерял здесь более 220 военных, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA, две станции РЭБ, склад боеприпасов и семь хранилищ материальных средств.
