Житель Димитрова рассказал о целенаправленных атаках ВСУ на мирных жителей

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Житель освобожденного Димитрова в ДНР рассказал РИА Новости, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали мирное население на улицах города.
"Когда еще россияне были далеко, Украина просто нас обстреливала. (Мы - ред.) шли на улице, дрон летел со стороны Украины. Сначала завис, увидел (нас - ред.) и целенаправленно полетел в нас. Видно было, что (мы - ред.) мирные", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате атаки беспилотника получил перелом ног в трех местах, также пострадал его сын, находившийся поблизости. Из-за травм мужчину какое-то время не могли эвакуировать из города, пока он находился дома, ему помогали соседи: они делали ему перевязки.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.