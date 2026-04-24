Житель Димитрова рассказал о целенаправленных атаках ВСУ на мирных жителей - РИА Новости, 24.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
03:59 24.04.2026
Житель Димитрова рассказал о целенаправленных атаках ВСУ на мирных жителей

Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
  • Житель Димитрова рассказал о целенаправленных атаках дронов ВСУ на мирное население.
  • В результате атаки беспилотника житель получил перелом ног в трех местах, также пострадал его сын.
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Житель освобожденного Димитрова в ДНР рассказал РИА Новости, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали мирное население на улицах города.
"Когда еще россияне были далеко, Украина просто нас обстреливала. (Мы - ред.) шли на улице, дрон летел со стороны Украины. Сначала завис, увидел (нас - ред.) и целенаправленно полетел в нас. Видно было, что (мы - ред.) мирные", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате атаки беспилотника получил перелом ног в трех местах, также пострадал его сын, находившийся поблизости. Из-за травм мужчину какое-то время не могли эвакуировать из города, пока он находился дома, ему помогали соседи: они делали ему перевязки.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
