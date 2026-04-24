НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 24 апр - РИА Новости. Командование ВСУ при отступлении украинской армии приказывало минировать жилые дома на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Змей".
"Когда отходят (ВСУ - ред.), понимая, что уже в окружении. Понимают, что либо они сейчас уйдут, либо все "лягут" (погибнут, - ред.). И вышестоящие дают команду, чтобы минировали здания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о жилых домах.
Боец уточнил, что подобная практика была распространена при отступлении на краснолиманском направлении в ДНР, где он проходил службу в рядах украинской армии.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из бывших военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества в ЛНР, а также по освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов ДНР.