Володин: когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что отрыв власти от народа ведет страну к гибели.
- Председатель Госдумы отметил, что слабость руководства и подмена реальных дел лозунгами привели к распаду Советского Союза.
- Володин подчеркнул значимость системы Советов в развитии законодательной базы СССР и подготовке депутатов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели, этот урок усвоен.
"Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете".
Председатель Госдумы отметил, что советский период подарил уникальный опыт развития государственности и становления Страны Советов. При этом он уточнил, что политическая система СССР базировалась на доминировании единственной политической партии, у которой была монополия на власть. По его словам, до тех пор пока в КПСС были сильные лидеры, объединенные общими вызовами, пока партия оставалась близка к людям, эта конструкция сохраняла государство, и страна развивалась.
"Но как только партию возглавили слабые руководители, подменяющие разговорами и красивыми лозунгами реальные дела, - партия фактически развалилась, что повлекло за собой трагедию распада Советского Союза", - подчеркнул он.
Володин добавил, что система Советов, существовавшая в советский период, и ее органы внесли существенный вклад в развитие законодательной базы СССР.
"Важно и то, что многие граждане получили опыт депутатской работы в Советах всех уровней. Немало из них впоследствии применили его, став депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - указал он.