Рейтинг@Mail.ru
Володин: когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 24.04.2026
Володин: когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели

Володин заявил, что отрыв власти от народа ведет страну к гибели

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что отрыв власти от народа ведет страну к гибели.
  • Председатель Госдумы отметил, что слабость руководства и подмена реальных дел лозунгами привели к распаду Советского Союза.
  • Володин подчеркнул значимость системы Советов в развитии законодательной базы СССР и подготовке депутатов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели, этот урок усвоен.
"Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете".
Председатель Госдумы отметил, что советский период подарил уникальный опыт развития государственности и становления Страны Советов. При этом он уточнил, что политическая система СССР базировалась на доминировании единственной политической партии, у которой была монополия на власть. По его словам, до тех пор пока в КПСС были сильные лидеры, объединенные общими вызовами, пока партия оставалась близка к людям, эта конструкция сохраняла государство, и страна развивалась.
"Но как только партию возглавили слабые руководители, подменяющие разговорами и красивыми лозунгами реальные дела, - партия фактически развалилась, что повлекло за собой трагедию распада Советского Союза", - подчеркнул он.
Володин добавил, что система Советов, существовавшая в советский период, и ее органы внесли существенный вклад в развитие законодательной базы СССР.
"Важно и то, что многие граждане получили опыт депутатской работы в Советах всех уровней. Немало из них впоследствии применили его, став депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - указал он.
СССРВячеслав ВолодинГосдума РФКПСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала