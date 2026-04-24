МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВКонтакте добавила в личные профили возможность подключить VK Донат и зарабатывать на эксклюзивном контенте. Ранее такая возможность была доступна только в сообществах.

Инструмент доступен всем профилям ВКонтакте. Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под постами, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами: от полезных материалов до бонусного контента. Эксклюзивные записи отображаются в общей ленте со специальной пометкой.

В дальнейшем возможности VK Доната в профилях будут расширяться и предлагать креаторам и их аудитории новые сценарии взаимодействия.

© Фото : Пресс-служба ВКонтакте Авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в личных профилях ВКонтакте

"Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая ещё более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.

В ближайшее время обновление постепенно появится у всех личных профилей.

