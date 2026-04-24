Авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в личных профилях - РИА Новости, 24.04.2026
11:42 24.04.2026

Авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в личных профилях

© РИА Новости / Алексей Майшев
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВКонтакте добавила в личные профили возможность подключить VK Донат и зарабатывать на эксклюзивном контенте. Ранее такая возможность была доступна только в сообществах.
Инструмент доступен всем профилям ВКонтакте. Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под постами, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами: от полезных материалов до бонусного контента. Эксклюзивные записи отображаются в общей ленте со специальной пометкой.
В дальнейшем возможности VK Доната в профилях будут расширяться и предлагать креаторам и их аудитории новые сценарии взаимодействия.
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеАвторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в личных профилях ВКонтакте
Авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в личных профилях ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
Авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в личных профилях ВКонтакте
"Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая ещё более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.
В ближайшее время обновление постепенно появится у всех личных профилей.
Справка
ВКонтакте последовательно развивает личные профили как инструмент для авторов: ранее пользователям стали доступны возможность публиковать "Тренды" в VK Клипах, создавать каналы и зарабатывать процент с продаж товаров от партнёров. По итогам 2025 года доходы креаторов через VK Донат выросли в 1,5 раза и составили рекордные 2,23 млрд рублей.
 
