В России зарегистрировали отечественную вакцину от коклюша и столбняка

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг " Нацимбио " получил регистрационное удостоверение Минздрава на первую отечественную вакцину аАКДС-М", — говорится в заявлении.

Одна доза препарата содержит комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка и может защитить от этих болезней на десять лет, отметили в корпорации.

Как рассказал ее замгендиректора Александр Назаров, сейчас производственные мощности позволяют выпускать до пяти миллионов доз вакцины в год с перспективой дальнейшего роста. В 2026-м " Ростех " планирует полностью закрыть нынешние потребности рынка.

Клинические исследования проводили на базе десяти российских научных центров. В них задействовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Они показали хорошую и очень хорошую переносимость вакцины. Через месяц после введения у большинства испытуемых выработался защитный титр антител. Следующий этап планируется с участием детей.

"Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов", — отметил советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин.