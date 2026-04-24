09:13 24.04.2026 (обновлено: 11:01 24.04.2026)
В России зарегистрировали отечественную вакцину от коклюша и столбняка

"Ростех" зарегистрировал вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых

© Фото : Нацимбио/Ростех
Лаборатория холдинга "Нацимбио"
Лаборатория холдинга "Нацимбио"
  • В России зарегистрировали первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых.
  • Одна доза препарата способна защитить от этих болезней на десять лет.
  • Клинические исследования проводили при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, они показали хорошую переносимость вакцины.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Нацимбио" получил регистрационное удостоверение Минздрава на первую отечественную вакцину аАКДС-М", — говорится в заявлении.
Одна доза препарата содержит комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка и может защитить от этих болезней на десять лет, отметили в корпорации.
Как рассказал ее замгендиректора Александр Назаров, сейчас производственные мощности позволяют выпускать до пяти миллионов доз вакцины в год с перспективой дальнейшего роста. В 2026-м "Ростех" планирует полностью закрыть нынешние потребности рынка.
Клинические исследования проводили на базе десяти российских научных центров. В них задействовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Они показали хорошую и очень хорошую переносимость вакцины. Через месяц после введения у большинства испытуемых выработался защитный титр антител. Следующий этап планируется с участием детей.
"Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов", — отметил советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин.
По его словам, наличие отечественного производства полного цикла может способствовать включению лекарства в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотру подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением ревакцинаций взрослых каждые десять лет.
