На Урале произошло массовое отравление школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку по факту обращения в медучреждения не менее 20 учащихся школы №8 в Полевском с жалобами на рвоту и недомогание, сообщает пресс-служба ведомства.

"С вечера 23 апреля 2026 года о симптомах ухудшения состояния здоровья, в том числе рвоте и недомогании, сообщили родители не менее 20 учащихся начальной школы. Точное количество заболевших будет установлено позднее", - говорится в релизе.

Проверочные мероприятия ведутся в столовой школы, изучается документация по организации питания и закупке продуктов. Проверку в столовой также проводят сотрудники Роспотребнадзора региона.

СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.

В среду областная прокуратура проинформировала о проведении проверки после обращения к медикам с жалобами на рвоту и недомогание не менее 20 учеников первого и второго классов гимназии №116 в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.