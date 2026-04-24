На Урале произошло массовое отравление школьников
11:56 24.04.2026 (обновлено: 12:23 24.04.2026)
На Урале произошло массовое отравление школьников

В школе на Урале не менее 20 учеников пожаловались на отравление

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку по факту обращения в медучреждения не менее 20 учащихся школы №8 в Полевском с жалобами на рвоту и недомогание, сообщает пресс-служба ведомства.
"С вечера 23 апреля 2026 года о симптомах ухудшения состояния здоровья, в том числе рвоте и недомогании, сообщили родители не менее 20 учащихся начальной школы. Точное количество заболевших будет установлено позднее", - говорится в релизе.
Проверочные мероприятия ведутся в столовой школы, изучается документация по организации питания и закупке продуктов. Проверку в столовой также проводят сотрудники Роспотребнадзора региона.
СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.
В среду областная прокуратура проинформировала о проведении проверки после обращения к медикам с жалобами на рвоту и недомогание не менее 20 учеников первого и второго классов гимназии №116 в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Роспотребнадзор в четверг сообщил, что у 22 заболевших выявили сальмонеллез. Деятельность пищеблока была приостановлена на 30 суток. По данным регионального минздрава, состояние детей удовлетворительное.
ПроисшествияПолевскойЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
