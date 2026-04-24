Рейтинг@Mail.ru
"Они зажаты". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 24.04.2026
"Они зажаты". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

Азаров: на Украине идет брожение из-за действий ТЦК и экономического кризиса

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинцы страдают от действий ТЦК и экономических проблем.
  • Местные элиты больше всего озабочены тем, что последует за неизбежным уходом Зеленского.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинцы страдают от действий ТЦК и экономических проблем, в то время как власти страны заняты совершенно другими вопросами, считает экс-премьер Николай Азаров.
"На Украине идет брожение. На бытовом уровне массы, с одной стороны, очень серьезно зажаты мобилизацией и беспределом ТЦК. С другой стороны, тарифы повышаются и цены невероятно растут, серьезный экономический кризис", — написал он в Telegram-канале.
При этом местные элиты больше всего озабочены тем, что последует за неизбежным уходом Зеленского.
"Это всем уже ясно, и поэтому идут беспрерывные договорняки, соглашения", — отметил Азаров.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В миреУкраинаРоссияНиколай Азаров (политик)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала