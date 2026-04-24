МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинцы страдают от действий ТЦК и экономических проблем, в то время как власти страны заняты совершенно другими вопросами, считает экс-премьер Николай Азаров.
"На Украине идет брожение. На бытовом уровне массы, с одной стороны, очень серьезно зажаты мобилизацией и беспределом ТЦК. С другой стороны, тарифы повышаются и цены невероятно растут, серьезный экономический кризис", — написал он в Telegram-канале.
При этом местные элиты больше всего озабочены тем, что последует за неизбежным уходом Зеленского.
"Это всем уже ясно, и поэтому идут беспрерывные договорняки, соглашения", — отметил Азаров.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.