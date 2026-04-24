Премьер Хорватии заявил о невозможности членства Украины в ЕС в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полноправное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2027 года технически и физически невозможно, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
- Пленкович отметил, что может быть разработана динамика евроинтеграции Украины, о которой можно разговаривать на уровне Европейского совета.
БЕЛГРАД, 24 апр – РИА Новости. Полноправное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2027 года технически и физически невозможно, но может быть разработана некая динамика вступления, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
"Здесь очень важно открыто сказать Украине, каковы реальные ожидания в смысле календаря. Из обсуждения совсем ясно, что амбиции по поводу 1 января 2027 года и полноправного членства, как Хорватия сегодня или любая другая страна-член, просто технически или физически невозможны", - сказал Пленкович в пятницу перед заседанием, трансляция велась на сайте форума.
Он добавил, что может быть разработана динамика евроинтеграции, о которой "на уровне Европейского совета можно разговаривать"
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать государство в противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.