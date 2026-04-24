"Пустился в пляс": в ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского

В прошлое воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.