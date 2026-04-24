"Пустился в пляс": в ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре лично, чтобы опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, Зеленский во многом рассчитывает на то, что Киеву не придется возвращать этот беспрецедентный кредит.
"Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", — подытожил журналист.
Вчера Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который проходит 23-24 апреля.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что глава партии "Тиса" Петер Мадьяр соревнуется с Владимиром Зеленским в получении средств от ЕС. Как отмечало издание, Украина находится на грани банкротства и нуждается во вливании средств ЕС не позднее мая, тогда как Мадьяр может быть избран парламентом премьер-министром Венгрии не раньше середины мая.
В прошлое воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.