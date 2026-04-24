"Зачем приехал?": в Киеве набросились на принца Гарри - РИА Новости, 24.04.2026
04:30 24.04.2026
Соскин: упрек принца Гарри в сторону Трампа грозит Киеву большой проблемой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что упрек принца Гарри в адрес президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на помощи Киеву.
  • Соскин подчеркнул, что принц Гарри скорее сыграл на руку критикам Киева, когда в очередной раз показал непонимание причин украинского конфликта.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Упрек британского принца Гарри в адрес президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на помощи Киеву, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву", — сказал он.
По словам эксперта, принц Гарри скорее сыграл на руку критикам Киева, когда в очередной раз показал непонимание причин украинского конфликта.
"Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки", — подытожил Соскин.
В четверг принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом, в ходе которого он сказал, что хотел бы видеть более активные действия со стороны Трампа по прекращению конфликта на Украине. Трамп в ответ заявил, что последний не выступает от имени Великобритании.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
В миреКиевУкраинаСШАДональд ТрампОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
