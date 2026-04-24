03:51 24.04.2026
СМИ: премьер Хорватии жестко высказался о планах Киева

Politico: премьер Хорватии Пленкович высмеял идею вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на неформальной встрече глав государств Евросоюза на Кипре практически высмеял идею скорого присоединения Украины к ЕС.
  • Пленкович заявил, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до первого января 2027 года.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на неформальной встрече глав государств Евросоюза на Кипре практически высмеял идею скорого присоединения Украины к ЕС, пишет издание Politico.
"В то время как премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за "ускорение" вступления Украины в ЕС, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически высмеял идею скорого присоединения Киева", — говорится в материале.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ЕС показал пренебрежение к международному праву, заявили в постпредстве
00:26
Пленкович накануне заявил, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до первого января 2027 года.
Неформальная встреча глав государств ЕС состоится на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ЕС потребовал от Украины соблюдать права меньшинств для получения кредита
Вчера, 21:48
Ранее газета Financial Times писала, что Германия и Франция предложили предоставить Украине символические льготы членства в ЕС , что противоречит надежде Киева на ускоренное вступление в организацию.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС
Вчера, 19:39
 
