СМИ: премьер Хорватии жестко высказался о планах Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на неформальной встрече глав государств Евросоюза на Кипре практически высмеял идею скорого присоединения Украины к ЕС.
- Пленкович заявил, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до первого января 2027 года.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на неформальной встрече глав государств Евросоюза на Кипре практически высмеял идею скорого присоединения Украины к ЕС, пишет издание Politico.
"В то время как премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за "ускорение" вступления Украины в ЕС, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически высмеял идею скорого присоединения Киева", — говорится в материале.
Пленкович накануне заявил, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до первого января 2027 года.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.