"Делают невозможным": Залужный пожаловался на удары ВС России - РИА Новости, 24.04.2026
02:19 24.04.2026 (обновлено: 10:30 24.04.2026)
"Делают невозможным": Залужный пожаловался на удары ВС России

Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что удары российской армии по логистике ВСУ мешают Киеву подготовить наступление.
  • Залужный подчеркнул, что невозможность наступления ВСУ ставит под сомнения слова киевских властей о том, что они якобы отвоевали некоторые территории.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Успешные удары российской армии по логистике ВСУ мешают Киеву подготовить наступление, с таким утверждением выступил посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая перед учащимися Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, соответствующая видеозапись размещена на YouTube-канале школы.
"Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление", — заявил он.
По словам Залужного, невозможность наступления ВСУ ставит под сомнения слова киевских властей о том, что они якобы отвоевали некоторые территории.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во вторник сообщил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. Он отметил, что ВСУ пытаются утаить правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах.
В декабре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла в Британии, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Он заочно обвиняется по статье Уголовного кодекса о геноциде.
В миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
