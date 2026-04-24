"Делают невозможным": Залужный пожаловался на удары ВС России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Успешные удары российской армии по логистике ВСУ мешают Киеву подготовить наступление, с таким утверждением выступил посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая перед учащимися Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, соответствующая видеозапись размещена на YouTube-канале школы.

"Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление", — заявил он.