"Говорю о месяцах". Туск сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.04.2026
11:29 24.04.2026
"Говорю о месяцах". Туск сделал дерзкое заявление о России

Туск утверждает, что Россия скоро якобы нападет на страну НАТО

© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы Североатлантического альянса.
  • Туск опасается, что США могут не прийти на помощь Европе в случае начала такой операции.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы Североатлантического альянса, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
«

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", — заявил он в интервью Financial Times.

Глава победившей на выборах в Венгрии партии Тиса Петер Мадьяр после встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после победы Мадьяра
11:14
Туск также выразил опасения, что США могут не прийти на помощь Европе, если такое произойдет.
Накануне Wirtualna Polska писала, что Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия.
Митинг сторонников оппозиционной партии Тиса в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
10:18
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе
09:27
 
