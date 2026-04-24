МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы Североатлантического альянса, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", — заявил он в интервью Financial Times.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.