02:17 24.04.2026
Эксперт спрогнозировал цены на продукты к майским праздникам

Сергей Маликов: в майские праздники могут подорожать помидоры, картофель и мясо

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов спрогнозировал повышение цен на помидоры и картофель более чем на 10%, а также возможное снижение цен на огурцы до 28% в майские праздники.
  • Ожидается рост спроса на мясо в полтора раза, при этом свиная шейка подорожает сильнее всего, а курица — незначительно.
  • Эксперт советует самостоятельно мариновать мясо и выбирать более доступные части туши для экономии без потери качества шашлыка.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В майские праздники традиционно растет спрос на продукты для пикников и шашлыков. О том, как изменятся цены и как сэкономить, агентству “Прайм” рассказал эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.
По словам эксперта, помидоры и картофель могут подорожать более чем на 10%, а огурцы — подешеветь до 28% благодаря тепличным урожаям. Спрос на мясо вырастет в полтора раза. Свиная шейка подорожает сильнее всего, баранина будет стоить 800–1500 рублей за килограмм, курица подорожает незначительно.
"Готовый шашлык в маринаде на 30% дороже весового мяса, поэтому лучше сделать маринад самостоятельно. Окорок или лопатка значительно дешевле шейки, а при правильном маринаде (минералка, луковый сок, киви) мясо станет мягким. Перед праздниками сети устраивают "ценовую битву" — следите за скидками", — советует Маликов.
Эксперт рекомендует составлять список продуктов, чтобы не купить лишнего, и не пренебрегать акциями крупных сетей. Самостоятельное маринование мяса и выбор более доступных частей туши помогут заметно сэкономить без потери качества шашлыка.
