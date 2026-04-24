Песков напомнил, что Путин доверяет точке зрения ЦБ по ключевой ставке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин доверяет точке зрения Центробанка РФ по вопросам ключевой ставки.
- Решения об изменении ключевой ставки остаются прерогативой Банка России.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что доверяет точке зрения Центробанка РФ по вопросам ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, решения об изменении ключевой ставки остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться на точку зрения регулятора.
