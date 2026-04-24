13:47 24.04.2026
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
  • Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявил Центробанк.
  • Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами", - пишет регулятор.
Банк России по итогам заседания в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых.
