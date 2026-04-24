Трамп доверяет главе ФБР, несмотря на сообщения о его проблемах с алкоголем

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к директору ФБР Кэшу Пателю на фоне публикации журнала Atlantic о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем.
"Президент по-прежнему уверен, что директор ФБР и наша команда по обеспечению правопорядка будут и дальше делать то, с чем они так успешно справлялись на протяжении последних полутора лет (борьбой с преступностью - ред.)", - сказала Левитт журналистам.
Ранее журнал Atlantic сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор бюро в тот же день отреагировал на это, написав в соцсети Х, что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий, а в понедельник подал иск против издания за распространение порочащих сведений. Журнал в ответ заявил, что не будет отказываться от своего материала и будет защищать его авторов в суде.