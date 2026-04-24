Трамп рассказал, сколько должны вернуть США из-за решения ВС о пошлинах - РИА Новости, 24.04.2026
22:18 24.04.2026 (обновлено: 23:50 24.04.2026)
Трамп рассказал, сколько должны вернуть США из-за решения ВС о пошлинах

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп признал, что США придется вернуть 159 миллиардов долларов за незаконное взимание пошлин с третьих стран.
  • Он посетовал, что страна могла остаться богаче, если бы в решении Верховного суда прописали, что уже уплаченное возвращать не нужно.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Дональд Трамп признал, что Белому дому придется вернуть средства за незаконное взимание пошлин с третьих стран.
"Люди и компании, которые десятилетиями пользовались нашей страной, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить обратно 159 миллиардов долларов", — написал президент в соцсети Truth Social.
Он посетовал, что суд в своем решении мог бы указать, что "США не должны возвращать уже уплаченные деньги", что позволило бы им остаться богаче.
В конце февраля Верховный суд США постановил, что закон, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями. Сам же он настаивал на обратном, ссылаясь на объявленный режим ЧС и пообещав сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью. А в ответ ввел дополнительные десятипроцентные тарифы для всех стран мира на 150 суток. На следующий день он повысил их до 15 процентов.
Ужесточать торговую политику глава Белого дома начал практически сразу после переизбрания. К середине прошлого года взаимные тарифы действовали на товары из более чем 200 стран. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.
