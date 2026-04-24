Трамп пригрозил Британии пошлинами - РИА Новости, 24.04.2026
08:37 24.04.2026 (обновлено: 08:45 24.04.2026)
Трамп пригрозил Британии пошлинами

Трамп пригрозил Британии пошлинами из-за налога на цифровые услуги

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании.
  • По мнению Трампа, британский налог на цифровые услуги несправедливо направлен против американских технологических компаний.
  • Комментарии Трампа прозвучали в преддверии визита короля Карла III в США.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги.
"Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании… Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании", – заявил Трамп газете Telegraph.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Президент добавил, что в настоящее время его администрация изучает этот вопрос.
По мнению Трампа, налог несправедливо направлен против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta*, поскольку взимает 2% с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок.
Эти комментарии прозвучали в преддверии визита короля Карла III в США на предстоящей неделе. Ранее Трамп выражал уверенность, что монарх сможет восстановить особые отношения между двумя странами, которые в последние месяцы обострились.
* Признана в России экстремистской организацией и запрещена
В миреСШАВеликобританияРоссияДональд ТрампКир СтармерКарл IIIAppleGoogle
 
 
