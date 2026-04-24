Трамп пригрозил Британии пошлинами

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги.
Президент добавил, что в настоящее время его администрация изучает этот вопрос.
