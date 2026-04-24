Трамп прокомментировал диалог с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
- Трамп раскритиковал лидеров стран «Большой семерки» (G7) за то, что они исключили Москву из состава «Большой восьмерки» (G8).
- Трамп подчеркнул, что нужно говорить со всеми и ему нравится общаться.
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
"Я тот, кто верит в силу разговора", - сказал американский лидер в Белом доме, говоря о российском лидере.
"Я придерживаюсь мнения, что говорить нужно со всеми. Я не из тех парней, которые говорят: "Ой, давай не будем с ним разговаривать. Знаешь, ведь война идет. Не будем с ним говорить". Мне нравится общаться", - подчеркнул американский лидер.