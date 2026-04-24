США работают над урегулированием конфликта на Украине, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.