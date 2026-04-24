Трампу неизвестно, был ли приглашен Путин на саммит G20 в Майами

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно, был ли приглашен президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами.

Президент США также выразил сомнение в том, что глава российского государства лично посетит предстоящий саммит лидеров "Большой двадцатки". "Сомневаюсь, что он приехал бы", - отметил Трамп.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.