Трамп заявил, что приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным - РИА Новости, 24.04.2026
00:50 24.04.2026 (обновлено: 09:38 24.04.2026)
Трамп заявил, что приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что приезд Владимира Путина на саммит G20 был бы очень полезным.
  • По словам президента США , ему неизвестно, приглашен ли российский лидер на встречу.
  • Хозяин Белого дома сомневается в том, что президент России лично приедет на саммит.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезным.
«
"Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным", — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома в четверг сообщила, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте президента США Дорал в Майами.
Накануне замглавы МИД Александр Панкин в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Как отметила ранее в интервью агентству шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
