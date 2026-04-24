Трамп заявил, что приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезным.

« "Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным", — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома в четверг сообщила, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте президента США Дорал в Майами

G20 Накануне замглавы МИД Александр Панкин в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Как отметила ранее в интервью агентству шерпа России Светлана Лукаш , американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.