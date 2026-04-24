Трамп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли очень хорошо

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Переговоры между Израилем и Ливаном в Белом доме прошли очень хорошо, перемирие между двумя странами будет продлено на три недели, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что США будут помогать Ливану в борьбе против движения " Хезболлах ".

"Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели", - сообщил Трамп.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявлял, что цель предстоящих переговоров с израильским правительством - прекращение боевых действий, вывод израильских сил с южных территорий и развертывание ливанской армии до международно признанных границ.