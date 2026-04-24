Трамп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли очень хорошо

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Переговоры между Израилем и Ливаном в Белом доме прошли очень хорошо, перемирие между двумя странами будет продлено на три недели, заявил президент США Дональд Трамп.
"Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, посол США в Израиле Майк Хакаби и посол США в Ливане Мишель Исса сегодня встретились в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана. Встреча прошла очень хорошо!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что США будут помогать Ливану в борьбе против движения "Хезболлах".
"Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели", - сообщил Трамп.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявлял, что цель предстоящих переговоров с израильским правительством - прекращение боевых действий, вывод израильских сил с южных территорий и развертывание ливанской армии до международно признанных границ.
На прошлой неделе госдепартамент США сообщал, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном сроком на десять дней может быть продлен по соглашению сторон в случае успешного хода переговоров и подтверждения Бейрутом контроля над своей территорией.