Трамп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли очень хорошо - РИА Новости, 24.04.2026
00:41 24.04.2026
Трамп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли очень хорошо

Трамп: переговоры между Израилем и Ливаном прошли очень хорошо

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
  Переговоры между Израилем и Ливаном в Белом доме прошли успешно, заявил Дональд Трамп.
  Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели.
  США будут помогать Ливану в борьбе против движения "Хезболлах".
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Переговоры между Израилем и Ливаном в Белом доме прошли очень хорошо, перемирие между двумя странами будет продлено на три недели, заявил президент США Дональд Трамп.
"Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, посол США в Израиле Майк Хакаби и посол США в Ливане Мишель Исса сегодня встретились в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана. Встреча прошла очень хорошо!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении
Вчера, 08:57
Американский лидер добавил, что США будут помогать Ливану в борьбе против движения "Хезболлах".
"Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели", - сообщил Трамп.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявлял, что цель предстоящих переговоров с израильским правительством - прекращение боевых действий, вывод израильских сил с южных территорий и развертывание ливанской армии до международно признанных границ.
На прошлой неделе госдепартамент США сообщал, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном сроком на десять дней может быть продлен по соглашению сторон в случае успешного хода переговоров и подтверждения Бейрутом контроля над своей территорией.
Истребитель военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
СМИ: израильские военные блокировали раненых журналистов на юге Ливана
22 апреля, 18:33
 
