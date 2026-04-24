Рейтинг@Mail.ru
Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, утверждают СМИ - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 24.04.2026 (обновлено: 07:57 24.04.2026)
Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, утверждают СМИ

WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре, утверждает газета Washington Post.
  • Пока что приглашение, по данным издания, еще не направлено.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.
"США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров (Стран. — Прим. ред.) группы G20, проведение которого запланировано на декабрь", — говорится в сообщении.

Посол МИД Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
31 декабря 2025, 10:01
По данным издания, приглашение на встречу, которая пройдет на гольф-курорте президента Трампа Дорал в Майами, еще не отправлено.
Накануне замглавы МИД Александр Панкин в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Как отметила ранее в интервью агентству шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
15 апреля, 12:17
 
В миреМайамиБольшая двадцаткаРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала