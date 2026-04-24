Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, утверждают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре, утверждает газета Washington Post.
- Пока что приглашение, по данным издания, еще не направлено.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.
"США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров (Стран. — Прим. ред.) группы G20, проведение которого запланировано на декабрь", — говорится в сообщении.
Накануне замглавы МИД Александр Панкин в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Как отметила ранее в интервью агентству шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.