ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, противник потерял за неделю свыше 1605 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1605 военнослужащих", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, противник за неделю потерял 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и три артиллерийских орудия, были уничтожены восемь складов материальных средств.