ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, противник потерял за неделю свыше 1605 боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, противник за неделю потерял 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и три артиллерийских орудия, были уничтожены восемь складов материальных средств.