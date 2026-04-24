В МИД заявили, что ВС России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели
12:32 24.04.2026
В МИД заявили, что ВС России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели

МИД: ВС России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
  • Жертвы среди украинцев — следствие того, что Киев прикрывается мирным населением, заявила Мария Захарова.
  • Она подчеркнула, что ВСУ привыкли прикрываться мирными жителями для реализации своих целей.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели, жертвы среди украинцев - следствие того, что Киев прикрывается мирным населением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы вновь напомнить что, в отличие от ВСУ, российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военным целям. Жертвы и раненные среди гражданских лиц Украины - это результат циничного размещения и использования бандеровцами систем ПВО в жилых кварталах и их неумелого применения", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ВСУ привыкли прикрываться мирными жителями для реализации своих преступных целей, не жалея своих соотечественников.
