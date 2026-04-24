В МИД заявили, что ВС России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, атакуют лишь военные цели, жертвы среди украинцев - следствие того, что Киев прикрывается мирным населением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы вновь напомнить что, в отличие от ВСУ, российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военным целям. Жертвы и раненные среди гражданских лиц Украины - это результат циничного размещения и использования бандеровцами систем ПВО в жилых кварталах и их неумелого применения", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ВСУ привыкли прикрываться мирными жителями для реализации своих преступных целей, не жалея своих соотечественников.