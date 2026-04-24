Орловские депутаты передали в зону СВО квадрокоптеры и средства связи

Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов, служащих на волчанском направлении СВО

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета передали квадрокоптеры, средства для усиления связи и маскировочные сети российским бойцам, служащим на волчанском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.

"Депутаты облсовета передали гуманитарный груз в зону СВО на волчанское направление… Бойцы получили от орловского тыла квадрокоптеры, средства для усиления связи и маскировочные сети. В составе груза также пять коробок инновационных продуктов от компании ООО "Космическое питание", – говорится в сообщении.

Участие в сборе груза приняли депутаты фракции партии "Единая Россия" в областном совете, активисты орловского регионального отделения Общероссийского народного фронта, предприниматели и неравнодушные жители региона. Помощь доставил заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности облсовета, руководитель орловского реготделения ОНФ Владимир Филонов.