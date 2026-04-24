Орловские депутаты передали в зону СВО квадрокоптеры и средства связи

- Депутаты Орловского областного совета передали гуманитарный груз российским бойцам, служащим на волчанском направлении спецоперации.
- В состав груза вошли квадрокоптеры, средства для усиления связи, маскировочные сети и инновационные продукты от компании ООО "Космическое питание".
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета передали квадрокоптеры, средства для усиления связи и маскировочные сети российским бойцам, служащим на волчанском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Депутаты облсовета передали гуманитарный груз в зону СВО на волчанское направление… Бойцы получили от орловского тыла квадрокоптеры, средства для усиления связи и маскировочные сети. В составе груза также пять коробок инновационных продуктов от компании ООО "Космическое питание", – говорится в сообщении.
Участие в сборе груза приняли депутаты фракции партии "Единая Россия" в областном совете, активисты орловского регионального отделения Общероссийского народного фронта, предприниматели и неравнодушные жители региона. Помощь доставил заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности облсовета, руководитель орловского реготделения ОНФ Владимир Филонов.
"Квадрокоптеры и средства связи закрывают текущие потребности в разведке и управлении, маскировочные сети решают задачу скрытности, а пятикомпонентный рацион позволяет накормить подразделение прямо на позиции, даже когда невозможно развернуть полевую кухню", – пояснил Филонов, слова которого приводит пресс-служба.