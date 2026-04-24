12:23 24.04.2026
Орловские депутаты передали в зону СВО квадрокоптеры и средства связи

© Фото : официальный сайт Орловского областного совета народных депутатов
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов, служащих на волчанском направлении СВО
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов, служащих на волчанском направлении СВО
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Орловского областного совета передали гуманитарный груз российским бойцам, служащим на волчанском направлении спецоперации.
  • В состав груза вошли квадрокоптеры, средства для усиления связи, маскировочные сети и инновационные продукты от компании ООО "Космическое питание".
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета передали квадрокоптеры, средства для усиления связи и маскировочные сети российским бойцам, служащим на волчанском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Депутаты облсовета передали гуманитарный груз в зону СВО на волчанское направление… Бойцы получили от орловского тыла квадрокоптеры, средства для усиления связи и маскировочные сети. В составе груза также пять коробок инновационных продуктов от компании ООО "Космическое питание", – говорится в сообщении.
Участие в сборе груза приняли депутаты фракции партии "Единая Россия" в областном совете, активисты орловского регионального отделения Общероссийского народного фронта, предприниматели и неравнодушные жители региона. Помощь доставил заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности облсовета, руководитель орловского реготделения ОНФ Владимир Филонов.
"Квадрокоптеры и средства связи закрывают текущие потребности в разведке и управлении, маскировочные сети решают задачу скрытности, а пятикомпонентный рацион позволяет накормить подразделение прямо на позиции, даже когда невозможно развернуть полевую кухню", – пояснил Филонов, слова которого приводит пресс-служба.
