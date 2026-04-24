Тема СВО занимает особое место в "Диктанте Победы", заявил Медведев

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тема специальной военной операции занимает особое место в акции "Диктант Победы", отметил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Международная акция "Диктант Победы" ежегодно проводится в России и за рубежом с целью сохранения исторической памяти. Ключевой темой акции в 2026 году является 130-летие со дня рождения маршала Георгия Жукова.
"Особое место занимают вопросы, посвященные специальной военной операции. Эта инициатива действительно получила широкую поддержку общества и стала неотъемлемой частью "Диктанта Победы", - сказал Медведев в видеообращении к участникам акции "Диктант Победы".
24 июня 2025, 10:38