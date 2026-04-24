МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Прифронтовая зона, контролируемая киевским режимом, подвергается тотальному уничтожению еще до того, как там разворачиваются военные действия, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Прифронтовая зона, контролируемая Киевом, подвергается тотальному уничтожению или тотальной зачистке еще до того, как там разворачиваются военные действия. Команда "обнулять", то есть подвергнуть полному уничтожению, которая дается подразделениям ВСУ, касается всего находящегося в этой зоне – от гражданского населения до систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры", - сказал Мирошник в ходе брифинга.