Дело об убийстве девочки на Урале направили в суд спустя 27 лет
19:06 24.04.2026 (обновлено: 19:21 24.04.2026)
Дело об убийстве девочки на Урале направили в суд спустя 27 лет

Дело об убийстве 9-летней девочки на Урале направили в суд

© РИА Новости / Руслан Кривобок — Кресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
  • Уголовное дело обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в Талицком районе Свердловской области направили в суд.
  • По данным следствия, девочка стала свидетелем преступления и дала изобличающие показания, а после оглашения обвинительного приговора в августе 1999 года пропала.
  • Фигурант, 50-летний житель Первоуральска Игорь Рухлов, признался в убийстве и показал место, где спрятал тело девочки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в Талицком районе Свердловской области направлено в суд, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По данным следствия, 9-летняя девочка, гулявшая во дворе своего дома, стала свидетелем, как двое мужчин против воли усадили местного жителя в машину и куда-то увезли. Во время следствия и в суде ребенок дал изобличающие этих мужчин показания, а после оглашения обвинительного приговора в августе 1999 года девочка неожиданно пропала.
"Вечером 7 августа 1999 года фигурант похитил и убил девятилетнюю девочку-свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей фигуранта. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле", – рассказал Шульга.
Уголовное дело о пропаже ребенка возбудили по заявлению матери, местонахождение девочки установлено не было, как и не был установлен фигурант. Раскрытие убийства, подчеркивают в ведомстве, стало возможным благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов и сотрудников полиции.
Фигурант, 50-летний житель Первоуральска, признался в убийстве ребенка и его похищении, уголовное дело направили в суд, пояснил Шульга. Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала, что обвиняемого зовут Игорь Рухлов.
Судя по опубликованному СК видео, Рухлов заявил о раскаянии, показал овощную яму за сараем, где спрятал тело девочки, при этом заявить об убийстве, по его словам, его сподвигли "муки совести". "Я просто испугался, что она скажет, что я тоже с ними был. Я не хотел в тюрьму. Поэтому пошел с ней разговаривать, узнать, что она видела, что сказала… Она начала кричать, и я ей рот рукой зажал… Раскаиваюсь, совесть замучила", – объясняется на оперативном видео мужчина.
Ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщал журналистам, что фигурант до задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей и явно не предполагал, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан.
