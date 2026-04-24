В Москве фигуранта дела о растрате при строительстве моста отправили в СИЗО

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о растрате более 1,5 миллиарда рублей "РЖД-строй" при строительстве железнодорожного моста на Смоленском направлении, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
"Мещанский районный суд города Москвы избрал в отношении Краснова Виктора Петровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Краснов обвиняется в растрате денежных средств "РЖД-строй", выделенных на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении, уточняет пресс-служба.
Курский бизнесмен получил срок за хищения при возведении фортификаций
1 ноября 2025, 15:01