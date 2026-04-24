Cуд закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 24.04.2026
14:05 24.04.2026 (обновлено: 14:25 24.04.2026)
Cуд закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Иванова

Cуд закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Иванова о взятках

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде. 24 апреля 2026
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде. 24 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде. 24 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей.
  • Прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса, ссылаясь на наличие в материалах данных о 94 контрактах, исследование которых может привести к разглашению охраняемой законом тайны.
  • Защита и сам Иванов выступили против закрытия процесса, считая озвученную прокурором причину надуманной.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Рассмотрение дела по существу началось с того, что прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса. Он ссылался на то, что в материалах имеются данные 94 контрактов, заключённых Ивановым от имени Минобороны, исследование которых может привести к разглашению охраняемой законом тайны.
Защита высказалась категорически против закрытия процесса. Адвокат Мурад Мусаев назвал озвученную прокурором причину надуманной и предложил исследовать в закрытом судебном заседании лишь указанные контракты, а "это составит не более 3% от всех исследуемых материалов".
Сам Иванов поддержал позицию своей защиты и заявил, что по делу имеются факты, которым он хотел бы "придать максимальную огласку" .
"Удовлетворить заявленное ходатайство", - огласила решение судья.
