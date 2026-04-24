Cуд закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоновский суд Москвы закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Рассмотрение дела по существу началось с того, что прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса. Он ссылался на то, что в материалах имеются данные 94 контрактов, заключённых Ивановым от имени Минобороны, исследование которых может привести к разглашению охраняемой законом тайны.

Защита высказалась категорически против закрытия процесса. Адвокат Мурад Мусаев назвал озвученную прокурором причину надуманной и предложил исследовать в закрытом судебном заседании лишь указанные контракты, а "это составит не более 3% от всех исследуемых материалов".

Сам Иванов поддержал позицию своей защиты и заявил, что по делу имеются факты, которым он хотел бы "придать максимальную огласку" .