СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после победы Мадьяра

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главы европейских стран больше не смогут использовать уходящего венгерского премьер-министра Виктора Орбана как козла отпущения в вопросах по Украине, пишет Politico.
"Выступающие против принятия Украины в Евросоюз главы государств теперь больше не могут прятаться за позицией Орбана", — приводят в публикации слова одного европейского чиновника
В материале указали, что лидерам стран ЕС скоро придется самостоятельно озвучивать свое несогласие по тем или иным вопросам.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.