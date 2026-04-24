11:14 24.04.2026 (обновлено: 12:23 24.04.2026)
СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после победы Мадьяра

Politico: лидеры ЕС не смогут больше прикрываться Орбаном в вопросах по Украине

© REUTERS / Bernadett SzaboГлава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком
Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры больше не смогут использовать Виктора Орбана как козла отпущения в вопросах по Украине, пишет Politico.
  • Главам стран ЕС скоро придется самостоятельно озвучивать свое несогласие по тем или иным вопросам.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главы европейских стран больше не смогут использовать уходящего венгерского премьер-министра Виктора Орбана как козла отпущения в вопросах по Украине, пишет Politico.
«
"Выступающие против принятия Украины в Евросоюз главы государств теперь больше не могут прятаться за позицией Орбана", — приводят в публикации слова одного европейского чиновника
Митинг сторонников оппозиционной партии Тиса в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
10:18
В материале указали, что лидерам стран ЕС скоро придется самостоятельно озвучивать свое несогласие по тем или иным вопросам.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе
09:27
 
В миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанPoliticoЕвросоюзПарламентские выборы в Венгрии
 
 
