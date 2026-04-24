Рейтинг@Mail.ru
Снижение ключевой ставки в пятницу стало бы правильным шагом, считает Шохин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 24.04.2026
Снижение ключевой ставки в пятницу стало бы правильным шагом, считает Шохин

Шохин: снижение ключевой ставки в пятницу на 1 п.п. стало бы правильным шагом

© РИА НовостиАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости
Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Шохин считает, что Банк России мог бы снизить ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу на 1 процентный пункт.
  • При снижении ставки на 0,5 процентного пункта к концу года она достигнет около 13%, что, по мнению Шохина, не восстановит инвестиционную активность.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России мог бы снизить ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу на 1 процентный пункт с нынешних 15%, такой шаг был бы правильным, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Важный вопрос, безусловно, - это снижение ключевой ставки. Завтра будет заседание совета директоров Центрального банка, на котором будет приниматься решение о ставке. На наш взгляд, было бы правильным шагом более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, не идти маленькими шажками по 0,5 процентного пункта", - сказал Шохин, выступая на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.
Он отметил, что при сохранении шага в 0,5 процентного пункта к концу года ставка снизится до уровня около 13%, "который не восстанавливает инвестиционную активность и не является чувствительным для многих проектов".
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта.
По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых.
Александр ШохинЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала