Иран не запрашивал США о новых переговорах по урегулированию конфликта

Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан на встречу с представителями Ирана.

ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Иран не запрашивал США о новых переговорах по урегулированию конфликта, передает агентство Tasnim.

"Иран не запрашивал переговоры с американцами. Наоборот, он до настоящего момента отвергал запросы американцев из-за их чрезмерных требований", - передает агентство.

Оно сообщает, что на данный момент Иран не принимал решений о проведении нового раунда диалога с США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.