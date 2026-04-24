США заботятся только о своем благополучии, заявил Лавров

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США заботятся только о своем благополучии, готовы отстаивать его госпереворотами, похищениями или убийствами лидеров других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Соединенные Штаты официально заявили, что им никто не указ. Они заботятся только о своем благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы”, - сказал он в интервью для "Общественного телевидения России" (ОТР).