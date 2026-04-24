В Белом доме заявили о прогрессе в диалоге с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что в США отмечают прогресс в диалоге с Ираном в последние дни.
Ранее она подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.
"Мы, безусловно, наблюдаем определенный прогресс с иранской стороны за последние пару дней. Президент (США Дональд Трамп – ред.) принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут в этот раз", - сказала Левитт журналистам.
Трамп раскрыл подробности переговоров с Ираном
23 марта, 16:44