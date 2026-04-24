Американского миллионера насмерть затоптали слоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стадо слонов насмерть затоптало миллионера из США во время охоты в Габоне.
- Погибший — 76-летний Эрни Дозио, владелец виноградника в Калифорнии и коллекционер экзотических охотничьих трофеев.
- В лесу Дозио и его сопровождающий натолкнулись на детеныша и пять слоних, которые атаковали их, почувствовав угрозу.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Стадо слонов насмерть затоптало миллионера из США во время охоты на буйволов и антилоп в Габоне, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на компанию — организатора его сафари Collect Africa.
"Американского миллионера, охотника на крупную дичь застали врасплох и убили пять слонов во время охоты на карликовых антилоп в Центральной Африке", — указывает издание.
В сообщении говорится, что погибший миллионер — 76-летний Эрни Дозио, который владел виноградником в Калифорнии и на протяжении десятилетий охоты в Африке и Америке собрал большую коллекцию экзотических охотничьих трофеев.
В лесу Дозио и сопровождающий его профессиональный охотник натолкнулись на пять слоних и детеныша. Почувствовав угрозу от людей, животные немедленно их атаковали, в результате чего миллионер погиб, а его сопровождающий получил травмы, пишет газета со ссылкой на бывшего охотника из Кейптауна, знакомого с Дозио.
