Рейтинг@Mail.ru
Американского миллионера насмерть затоптали слоны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 24.04.2026 (обновлено: 20:47 24.04.2026)
Американского миллионера насмерть затоптали слоны

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стадо слонов насмерть затоптало миллионера из США во время охоты в Габоне.
  • Погибший — 76-летний Эрни Дозио, владелец виноградника в Калифорнии и коллекционер экзотических охотничьих трофеев.
  • В лесу Дозио и его сопровождающий натолкнулись на детеныша и пять слоних, которые атаковали их, почувствовав угрозу.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Стадо слонов насмерть затоптало миллионера из США во время охоты на буйволов и антилоп в Габоне, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на компанию — организатора его сафари Collect Africa.
"Американского миллионера, охотника на крупную дичь застали врасплох и убили пять слонов во время охоты на карликовых антилоп в Центральной Африке", — указывает издание.
В сообщении говорится, что погибший миллионер — 76-летний Эрни Дозио, который владел виноградником в Калифорнии и на протяжении десятилетий охоты в Африке и Америке собрал большую коллекцию экзотических охотничьих трофеев.
В лесу Дозио и сопровождающий его профессиональный охотник натолкнулись на пять слоних и детеныша. Почувствовав угрозу от людей, животные немедленно их атаковали, в результате чего миллионер погиб, а его сопровождающий получил травмы, пишет газета со ссылкой на бывшего охотника из Кейптауна, знакомого с Дозио.
Слон на дороге в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам
26 января, 15:47
 
В миреСШАГабонКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала