20:10 24.04.2026 (обновлено: 20:50 24.04.2026)
Белый дом подтвердил, что Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан

Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уиткофф и Кушнер вскоре направятся в Пакистан для участия в переговорах об урегулировании конфликта с Ираном.
  • При необходимости туда может вылететь и Джей Ди Вэнс.
  • По данным СМИ, Пентагон готовится возобновить атаки на случай срыва перемирия.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Представители США вскоре вылетят в Исламабад для переговоров об урегулировании конфликта с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Да, я могу подтвердить, что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром вновь отправятся в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве пакистанской стороны", — сказала она телеканалу Fox News.
Ранее в пятницу телеканал CNN передавал, что в случае прогресса туда готов выехать и вице-президент Джей Ди Вэнс. МИД Ирана, со своей стороны, заявил, что глава ведомства Аббас Аракчи начинает визит в Пакистан, Оман и Россию, чтобы обсудить там усилия по завершению конфликта.
Сообщалось также о планах Пентагона возобновить атаки на иранские объекты на случай срыва перемирия. Другой вариант предусматривает удары по военным чиновникам и иным членам руководства.
Восьмого апреля Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут встречу.
