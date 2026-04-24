Белый дом подтвердил, что Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Представители США вскоре вылетят в Исламабад для переговоров об урегулировании конфликта с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Сообщалось также о планах Пентагона возобновить атаки на иранские объекты на случай срыва перемирия. Другой вариант предусматривает удары по военным чиновникам и иным членам руководства.