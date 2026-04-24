Минюст США включил расстрел в список способов смертной казни

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции США объявило об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением смертных приговоров.

Расстрел включили в список способов казни.

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США объявило об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением смертных приговоров, а также о внесении расстрела в список способов казни.

"Среди предпринятых действий восстановление протокола о введении смертельной инъекции, принятого во время первой администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минюст напоминает, что в первый же день своего второго президентского срока Трамп поручил ему активнее выносить смертные приговоры "в соответствующих делах" и быстро приводить их в исполнение. Новые меры, по мнению ведомства, помогут сдержать число жестоких преступлений.

В частности, министерство поручило Федеральному бюро тюрем США вернуть использование пентобарбитала для смертельных инъекций, внести расстрел в число методов исполнения приговора и при необходимости построить для этого отдельный объект.

В ближайшие недели минюст намерен выступить с рядом инициатив, направленных на существенное сокращение сроков ожидания осужденными казни "на годы".

По данным Death Penalty Information Center, в 2025 году было исполнено почти в четыре раза больше смертных приговоров, чем за последние пять лет. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2021 году, когда казнили 11 человек, а в 2025 году - 47.