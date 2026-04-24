16:18 24.04.2026
Команда США по логистике уже находится в Пакистане, сообщило Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда США по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде для подготовки к возможным переговорам с Ираном.
  • По информации источника, Аракчи прибудет в Пакистан для продолжения переговоров с американской стороной.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Команда США по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде для подготовки к возможным переговорам с Ираном, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
"Команда США по логистике и безопасности уже в Исламабаде, чтобы подготовиться к возможным переговорам (с Ираном - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальных лиц.
Ранее пакистанский дипломатический источник сообщил РИА Новости о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Пакистан в пятницу вечером для продолжения переговоров с американской стороной.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
