Источник: Аракчи прибудет в Пакистан для переговоров с США в пятницу

ИСЛАМАБАД, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Пакистан в пятницу вечером для продолжения переговоров с американской стороной, сообщил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
"Да, Аббас Аракчи прибудет в Исламабад сегодня вечером", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить прибытие иранского министра в пакистанскую столицу в пятницу.