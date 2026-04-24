Аракчи, как ожидается, в пятницу прибудет в Пакистан на переговоры с США

14:33 24.04.2026 (обновлено: 14:41 24.04.2026)
Аракчи, как ожидается, вечером в пятницу прибудет в Пакистан на переговоры с США

© AP Photo / Vahid Salemi — Аббас Аракчи. Архивное фото
Аббас Аракчи. Архивное фото
  • Делегация во главе с Аракчи, как ожидается, прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США вечером в пятницу.
  • Американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в Исламабаде в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, в пятницу вечером прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США, сообщил телеканал Geo со ссылкой на правительственные источники.
"Ожидается, что иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибудет в Исламабад сегодня вечером для участия во втором раунде мирных переговоров с Соединенными Штатами", - сообщает телеканал.
По словам источников Geo, американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в Исламабаде в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Трамп вновь заявил о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки
23 апреля, 23:56
 
