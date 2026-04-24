Аракчи, как ожидается, в пятницу прибудет в Пакистан на переговоры с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация во главе с Аракчи, как ожидается, прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США вечером в пятницу.
- Американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в Исламабаде в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, в пятницу вечером прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США, сообщил телеканал Geo со ссылкой на правительственные источники.
"Ожидается, что иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибудет в Исламабад сегодня вечером для участия во втором раунде мирных переговоров с Соединенными Штатами", - сообщает телеканал.
По словам источников Geo, американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в Исламабаде в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.